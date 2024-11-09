شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن انطلاق 4 دورات تدريبية غدا بمركز سقارة لـ 139 متدربا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية انطلاق الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2024/2025 غداً الاحد، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هى دورة "استخدام اللغه الإنجليزية فى مجال إدارة المشروعات (دورة تخصصية )"، ودورة "التأهيل للتقدم لمسابقه التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية"، ودورة "حماية الطفل وخط النجدة" ، ودورة "المستويات التخطيطية والمخططات الاستراتيجية العامة"، مشيرة إلى أهمية العائد من تلك الدورات فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايره التقدم التكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير اداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، واعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى كافة المجالات، إضافة الى أهمية رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالادارة المحلية المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالى عدد المستفيدين من دورات الأسبوع الخامس عشر يبلغ 139 متدرب، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى نشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأسبوع الخامس عشر يتضمن انطلاق دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها مديرى المراكز التكنولوجية و رؤساء لجان المتابعه والاشراف على المراكز التكنولوجية، لافتة إلى أن الدورة ستتضمن عرض نماذج حصلت على جائزة التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية ، مؤكدة اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية ليتمكنوا من أداء عملهم وتحقيق الاهداف المنشودة فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه إيماناً بدور الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ مركز سقارة فى أسبوعه الـ 15 دورة، "حماية الطفل وخط النجدة" والتى يشارك فى تنفيذها المجلس القومى للطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ويستفيد منها المديرين والعاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، مؤكدة اهمية رفع وعى العاملين بالمحافظات لسياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة ،و رصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر، ومسئوليات الجهات المعنية والشريكة، والمكون القانونى وحالات تعرض الطفل للخطر، والآليات القانونية ونطاق عمل اللجنة وتوثيق الحالات، وتطبيق عملى حماية الطفل، وخريطة الموارد المجتمعية وتحديد الأولويات.

وأضافت الدكتورة منال عوض على أن تطوير ورفع كفاءة العاملين بالمحافظات لتحقيق تمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة فى مصر، وهو ما انعكس على وضع متطلبات الخطة التدريبية الحالية واختيار الدورات و التى استهدفت عدد من المحاور هى تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية فى المجتمع، وخلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموى للإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى جميع المحافظات من جهة أخرى.