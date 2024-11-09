شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطّلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناتها والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حيث اطلع الرئيس على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.

اجتماع الرئيس السيسي