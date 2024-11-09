تكريم التحالف الوطنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)

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القاهرة - سامية سيد - في إطار إختتام فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر (WUF12) الذي استضافته محافظة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، تم تكريم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وذلك تقديرًا لدوره البارز في تنظيم وإدارة أنشطة المتطوعين في هذا الحدث العالمي الهام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وقد تسلم التكريم حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمدير التنفيذي، نيابة عن التحالف الوطني وجميع متطوعي المنتدى.

ويأتي هذا التكريم نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إشراك وتدريب وتنسيق وتنظيم عمل عدد 854 من المتطوعين المحليين مقسمين على 18 فريق عمل وذلك منذ إسناد ملف المتطوعين للتحالف الوطني منذ عدة أشهر وحتى تنفيذ فعاليات المنتدى الذي استضاف 24 ألف مشارك من 182 دولة حول العالم، مما ساهم في إنجاح أعمال المنتدى وتعزيز أبعاد التنمية المستدامة والحلول الحضرية الذكية في سياق المدن والمجتمعات المستدامة.

وأكدت "آنا كلوديه" المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن "دور التحالف الوطني في تنسيق عمل المتطوعين وإدارة مهامهم كان أساسياً في تقديم الدعم اللوجستي والإداري والإنساني للفعاليات، مما انعكس إيجاباً على سير المنتدى الحضري العالمي وإنجاحه على مستوى التنظيم والمحتوى".

من جانبه، عبر حاتم متولي عن شكره العميق لهذا التكريم الذي يعكس تقدير حجم الجهد المبذول من جميع المتطوعين المصريين، مؤكدًا أن التحالف يسعى دائمًا لتحقيق الأثر الإيجابي على المجتمعات المحلية من خلال تعزيز العمل الأهلي التنموي وإشراك الشباب في قضايا التنمية المستدامة، وأضاف أن هذا التكريم هو ثمرة التعاون الفعال بين المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، ويعكس التزام التحالف بتطوير بيئات حضرية مستدامة في مصر والعالم.

لقد كان المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر (WUF12) حدثًا هامًا جمع ممثلين من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تحسين حياة البشر في المدن، وتعزيز التوجهات البيئية والاجتماعية التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمراره في دعم المبادرات التي تسهم في تحسين واقع المدن والمجتمعات المحلية، وكذلك تعزيز مفاهيم التطوع والعمل الجماعي في مشاريع التنمية الحضرية المستدامة.



تكريم التحالف الوطنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) (1)



تكريم التحالف الوطنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) (2)



تكريم التحالف الوطنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) (3)