شكرا لقرائتكم خبر عن 44 شهيدا و81 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ400 على قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 44 شهيدا و81 مصابا خلال الـ(24 ساعة الماضية).

وأكدت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,552 شهيد و102,765 مصاب منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.