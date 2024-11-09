شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توصى بوقف استخدام مزيل الاحتقان الشائع الموجود فى أدوية البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، إنها اقترحت إزالة مادة فينيليفرين التي يتم تناولها عن طريق الفم، والتي تستخدم على نطاق واسع في شراب البرد والسعال، كمكون فعال في أدوية علاج احتقان الأنف المتاحة دون وصفة طبية، قائلة إنها غير فعالة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

يستخدم الفينيليفرين على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من أدوية الإنفلونزا ونزلات البرد المتاحة دون وصفة طبية، بما في ذلك المنتجات الشعبية مثل بينادريل، وأدفيل، وتيلينول.

كما أنه أحد مكونات بخاخات الأنف لعلاج الاحتقان، ومع ذلك، فإن تحذير هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" مرتبط فقط بالفينيليفرين الذي يتم تناوله عن طريق الفم وليس بخاخ الأنف.

في العام الماضي، صوتت لجنة خارجية من الخبراء بالإجماع ضد فعالية تناول الفينيليفرين عن طريق الفم كمضاد للاحتقان الأنفي، مضيفة أنه لا توجد حاجة لمزيد من التجارب لإثبات العكس.

وفي الوقت الحالي، قد تستمر الشركات في تسويق المنتجات الدوائية التي تحتوي على فينيليفرين عن طريق الفم كمضاد للاحتقان الأنفي، ومع ذلك، قالت الهيئة إنها ستوفر للمصنعين الوقت المناسب لإعادة صياغة الأدوية التي تحتوي على فينيليفرين عن طريق الفم أو إزالة مثل هذه الأدوية من السوق.