شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لجنة التصنيف الدولى للمجاعة تحذر من حدوث مجاعة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن لجنة مراجعة التصنيف الدولي للمجاعة أصدرت تنبيهها في 8 نوفمبر، للتعبيرعن قلقها إزاء احتمال حدوث مجاعة وشيكة وكبيرة، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة.

وأضافت في بيان لها، إنه في حين سيتم إجراء تحديث للتصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي، فإن هذا التنبيه يهدف إلى لفت الانتباه الفوري إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية في مناطق شمال قطاع غزة.

الرسائل الرئيسية..

- إن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة.

- هناك احتمال قوي بأن المجاعة أصبحت وشيكة في المناطق الواقعة شمال قطاع غزة.

- إن التحرك الفوري، في غضون أيام وليس أسابيع، مطلوب من جميع الأطراف التي تشارك بشكل مباشر في الصراع، أو تؤثر عليه، لتجنب وتخفيف هذا الوضع الكارثي.