شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف شوارع وطرق حيوية فى البدرشين بالجيزة خلال 4 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، تطوير ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق الحيوية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت الطرق التي شهدت تطويرًا شاملًا في البدرشين، خلال الأربع سنوات الماضية، طريق المنطقة الأثرية بسقارة، وطريق سقارة السياحي، وطريق أبو ربع، وطريق ميت رهينة السياحي، وطريق الطرفاية البطيء، وطريق مركز التنمية المحلية بسقارة.

وشهدت البدرشين تطوير ورصف ورفع كفاءة شوارع: (المحكمة القديمة، وعباس عناني، وصيدناوي، وبورسعيد، والنيل السعيد، وعمرو بن العاص، والجمهورية)، وذلك بناءً على تعليمات إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وتحت إشراف محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وتشهد أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تنفيذ عدد من المشروعات ذات النفع العام، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والرصف، وتحسين البيئة، واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعة المشروعات التى تشهدها المحافظة، وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال.