شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلى لمسافة 140م بشارع الهرم أمام محطة مترو المطبعة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء استكمال أعمال مشروع مترو أنفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة)، الأمر الذى يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقاً) لمسافة (140م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 9 / 11 / 2024 ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال).

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:-

-حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه طريق المريوطية الدخول يميناً إلى شارع ضياء ثم يساراً عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة منه وهم (أمين عبد الحميد - الخليل ابراهيم - النصر) وصولاً إلى شارع الشيخ الشربينى (شارع المطبعة سابقاً) ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة اسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة اخرى إلى شارع الشيخ الشربينى (شارع المطبعة سابقًا) اتجاه شارع خالد أمين ثم الدخول يميناً بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزه وصولاً إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الاعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية واستكمالاً لخط السير.

ومن جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وإتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من أثار الغلق بمنطقة الأعمال على حركة المرور، مشددا على ضرورة منع اى تعديات أو إشغالات لتحقيق انسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية بما يضمن أمن وسلامة المارة والمركبات على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الانتهاء.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مديرية الطرق بالمحافظة قامت بتمهيد وترميم و رصف وتحسين حالة الشوارع مسار التحويلات المرورية إلى جانب تنفيذ جسات للطريق للتأكد من ملائمة المسار البديل وإستيعابه للكثافات المتوقعة عند بدء الغلق.

ولفت إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.