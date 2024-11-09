شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع المحاصيل الزراعية ومنظومة الأسمدة في الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية ، جمعيتي التوفيقية وعزب نوبار بالإدارة الزراعية بخورشيد بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة الزراعية، حيث تم مراجعة الأرصدة الدفترية والمخزنية ومطابقة هذه الأرصدة بارصدة ماكينة الصرف كذلك تم مراجعة اعمال الحصر للمحاصيل المنزرعة ومراجعة بعض الحيازات الزراعية .

يأتى ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وفي ظل حرص قيادات وزارة الزراعة على متابعة سير العمل في الجمعيات الزراعية .

كما تم المرور علي مصنعي أبو قير والإسكندرية للأسمدة بحضور الدكتور ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وكل من مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي والإدارة العامة للخدمات الزراعية ، حيث تم لقاء المسئولين ومتابعة عمليات توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية علي مستوي الجمهورية .