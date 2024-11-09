شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: مظاهر التغيرات في مناخ الخريف الحالي واضحة ومختلفة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه بداية من اليوم السبت، متوقع أن يبدأ أسبوع منكسر الحرارة رطب وممطر شمالاً، مشيرًا الى أن مظاهر التغيرات في مناخ الخريف الحالي واضحة ومختلفة .

يشار إلى شهر بابه ثانى شهر فى السنة القبطية المصرية يتبقي فيه ساعات وينتهى، حيث يكون فى الفترة من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

ويأتى اسم بابه الشهر من " ذى ثب وت" وهو ألة الزراعة، حيث إن الأرض كانت تغطى بالزرع، والمثل الذى قيل عن الشهر "إن صح بابه، غلب القوم النهابه، وإن خف بابه، ما يبقاش فيه ولا لبابه".

وقالوا فى الأمثال عنه "بابه خش واقفل البوابة"، وفيه يعبر فصل الخريف عن نفسه بكل مظاهره المناخية وهي انكسار درجة حرارة النهار وبدون عودة للأجواء الحارة مرة ثانية إلا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء، و بداية الإحساس بلسعة البرد فى أواخر الليل أو فى الصباح الباكر وزيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد، وزيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً، مع زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .

