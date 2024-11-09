شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استكمال رفع كفاءة وتأهيل روافع مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم استكمال رفع كفاءة وتأهيل رافع مياه الشرب رقم 1 بالتسعين الجنوبي، ورافع المياه رقم 2 بالمستثمرين الجنوبية، ورافع المياه رقم 4 بالتجمع الأول، ورقم 5 بمنطقة الداون تاون بالتجمع الخامس، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم الوقوف على حالة الروافع من الطلمبات والخطوط وخزانات المياه، والتأكد من عدم وجود مشكلات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة لسكان المدينة، وكذا التأكد من كفاءة وجاهزية المولدات الكهربائية واستعدادها للعمل ودخول الخدمة في أي طوارئ.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة أعمال تأهيل المباني وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة، وكذلك الطلمبات والمحابس داخل روافع مياه الشرب، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة روافع المياه ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، حيث يتم الآن العمل على استكمال تطوير ورفع كفاءة كامل روافع المياه ومحطات الصرف بالمدينة، لضمان تقديم أفضل خدمة لقاطني ومرتادي المدينة.