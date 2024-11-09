شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف طريق طراد النيل بأوسيم فى الجيزة لتحقيق السيولة المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، رصف وتطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة، لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شملت مشروعات تطوير الطرق بأوسيم، رصف طريق طراد النيل بطول 2.5 كم بدءًا من مركز ومدينة أوسيم حتى مدخل مركز منشأة القناطر وإضافة حارات مرورية بمسطح الطريق، وذلك نظرًا لأهمية الطريق في تحقيق السيولة المرورية.

وشهد طريق ترعة الزمر، أعمال تطوير بطول 4.5 كم بدءًا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وعملت المحافظة على رصف وتطوير طريق البراجيل بطول 5.5 كم بدءًا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.



