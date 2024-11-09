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حريق ضخم يدمر ويفجر سيارات في شارع الحمراء بالعاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 09 نوفمبر 2024 10:08 ص

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حريقا ضخما اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، وامتددت النيران لعشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة، ما أدى الى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل شوهدت أعمدة الدخان الناجمة عنه من مناطق بعيدة عن بيروت.


وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني، توجهت إلى مكان الحريق حيث تعمل على إخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.

 


حريق بيروت

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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