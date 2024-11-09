شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة امتحان نهاية الترم فى منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأجزاء التى أدى فيها طلاب صفوف النقل امتحان شهر أكتوبر الماضى وأيضا أجزاء المنهج التى سوف يمتحن فيها طلاب النقل اختبار شهر نوفمبر الجارى المقرر له نهاية هذا الشهر، سوف يؤدى فيها الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن ينطلق نهاية ديسمبر وبداية يناير المقبل، موضحة أن أجزاء المنهج بامتحانات الشهر مستمرة مع الطالب حتى يتم تقييمه فيها باختبار الفصل الدراسي الأول ومن ثم لا يجب على الطالب تركها بعد امتحان الشهر بل يتم المراجعة عليها سواء من خلال الطالب أو المعلم بالفصل.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد إجازة نصف العام وأيضا موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي 2024/2023، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألف و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 الف و698 مبنى.