شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بمنزلين وتصدع بعض المنازل دون حدوث إصابات فى جرجا سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، حدوث انهيار جزئى بمنزلين، حيث تبين حدوث إنهيار جزئى بسقفين وحائطين بمنزلين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص الأمر الذى أدى إلى حدوث تصدعات بمنزلين ملاصقين.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغا لقسم عن حدوث انهيار وتصدع لبعض المنازل دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بانهيار جزئي بسقفين وحائطين بمنزلين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص ملك مديحة ا ك ر 53 سنة ربة منزل، ونعمات م م 75 سنة ربة منزل ومقيمتان بذات العنوان مأهولين بالسكان تم إخلائهما من قاطنيهما مما أدي لحدوث تصدعات بحائطين لمنزلين ملاصقين بذات المكونات من الخلف دائرة القسم ملك أحمد ع ا ا 57 سنة نجار، ومنتصر ع ع ا 37 سنة عامل مأهولين بالسكان، لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات.

وأفاد مالكى المنازل بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الانهيار لقدم المنازل وتهالكها ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.