شكرا لقرائتكم خبر عن %71 من القراء يطالبون بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد؟، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد.

وأيد 71% من القراء مطالب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد، بينما عارض 29% من القراء مطالب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد.