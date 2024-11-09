شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأسعار.. وزارة التموين توفر كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بالجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات الدواجن المجمدة لطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 135 جنيها للكيلو فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم أيضا طرح المنتجات الغذائية بكافة أنواعها واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إجراء التعاقدات على توفير السلع الغذائية، حيث ارتفع مخزون زيت الطعام والمكرونة والسكر ومنتجات السلع الأساسية لفترات طويلة، كما تحرص الوزارة على ضخ المنتجات فى مخازن شركات الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.