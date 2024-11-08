شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وضع كمر أول كوبرى أعلى ترعة المريوطية جنوب مثلث سقارة بالبدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامى لـ محافظة الجيزة، بدء وضع الكمر الخرسانى لأول كوبرى أعلى ترعة المريوطية جنوب مثلث سقارة نطاق مركز ومدينة البدرشين.

وأوضح المركز، أن ذلك يأتى ضمن عدد من الكبارى المقرر إنشاؤها أعلى مسار الترعة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الجانبين فى حرم أمن حفاظًا على سلامتهم نظرًا لما تمثله المعابر غير الشرعية من خطورة داهمة.

وتشهد أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تنفيذ عددًا من المشروعات ذات النفع العام، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف، وتحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، ومعدات النظافة، واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعة المشروعات التى تشهدها المحافظة، وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مؤكدًا متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.



بدء وضع الكمر الخرسانى لأول كوبرى أعلى ترعة المريوطية جنوب مثلث سقارة



بدء وضع الكمر الخرسانى لأول كوبرى أعلى ترعة المريوطية