شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ184 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 184 خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.



وقال المكتب الحكومي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إن الاحتلال اغتال خالد أبو زر الصحفي في إذاعة صوت الشباب.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى جرائمه فى غزة، حيث استشهد عددا من الفلسطينين، الجمعة، فى غارات شنتها طائرات الاحتلال على كافة أنحاء قطاع غزة، بالتزامن مع حصار الشمال لليوم الـ35 على التوالى وسط قصف مدفعى ممتد.