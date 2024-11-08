شكرا لقرائتكم خبر عن 3117 شهيدا و13888 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلى على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الخميس أسفرت عن 15 شهيدا و69 جريحا.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة، أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على الأراضى اللبنانية حتى يوم أمس 3117 شهيدا و13888 جريحا.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانيى، فى بيان، سقوط 3 مدنيين، وإصابة 3 جنود، و4 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" فى قصف إسرائيلى على مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وقال الجيش: "استهدف العدو الإسرائيلى سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولى - صيدا ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور.