شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق التنمية الحضرية: بنينا مدن لـ246 ألف أسرة كانوا يعيشون حياة غير آمنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن إنجازات الصندوق واضحة منذ 2016 ، حيث تعمل على التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، وقد كلف الرئيس السيسى بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه تم وضع خريطة قومية، وكان لدينا 246 ألف أسرة يعيشون حياة غير آمنة، ووضعنا خطة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة فى 2021 والحمد لله تم القضاء عليها، وبنينا المدن التى تحتوى أهالينا مثل الأسمرات والمحروسة وغيرها من المدن.

وأكد خالد صديق أنه تم بناء مدن بجميع المحافظات حتى حلايب وشلاتين، والحمد لله تحولنا للتنمية الحضارية، ثم تطوير القاهرة التاريخية، وحدائق الفسطاط، كما تم التواصل المجتمعى مع الأهالى لحل المشكلة ومعرفة متطلباتهم لتنمية المناطق العشوائية.