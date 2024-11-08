شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة فرنسية تشيد بتنظيم مصر للمنتدى.. وتؤكد: المشاركة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت بريجيت باريول ماثيس المندوب العام للشبكة الفرنسية لهيئة التخطيط الحضري، بتنظيم مصر الجيد للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار "كل شيء يبدأ محليا .. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ".

وأكدت ماثيس، في تصريح خاص، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن عدد المشاركين في هذه النسخة غير مسبوق، وأن هناك زيادة كبيرة في عدد المشاركين والمترددين على الجناح الفرنسي المشارك في المنتدى.

وأضافت أن المنتدى يمثل فرصة جيدة للإلتقاء بالوزراء والمسئولين المختصين بملف المدن العمرانية والتنمية المستدامة في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي قام بالتشاور وتبادل الرؤى والخبرات مع جهات عديدة على هامش فعاليات المنتدى.

وتابعت أن المناقشات تضمنت أيضاً التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها التغييرات المناخية وقضايا البيئة، مشددة على أهمية التشارك والتعاون لمواجهة هذه التحديات.

ويعد المنتدى ثاني أهم الفعاليات العالمية على أجندة الأمم المتحدة، وأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

وتأسس المنتدى الحضري العالمي في عام 2001 من جانب الأمم المتحدة لدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجه العالم اليوم وهي التحضر السريع وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات.

وعقد أول منتدى حضري عالمي في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، ويقام في مختلف أنحاء العالم منذ ذلك الحين.