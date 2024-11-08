شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة إيلازيغ التركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 08 نوفمبر 2024 05:03 م
قالت وسائل إعلام تركية، إن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة معمورة العزيز (إيلازيغ) شرق الأناضول التركية.
يذكر أن زلزالا ضربا جنوب تركيا، يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.
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