شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة إيلازيغ التركية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام تركية، إن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة معمورة العزيز (إيلازيغ) شرق الأناضول التركية.

يذكر أن زلزالا ضربا جنوب تركيا، يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.