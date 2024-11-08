شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الحكومة المصرية اتجهت للتوسع الأفقى فى ظل الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

شهد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جلسة نقاشية بين عدد من المحافظين والعُمد، من بينهم عمدة كواليماني سيتي بموزمبيق، لمناقشة إيجاد حلول ووضع استراتيجيات يمكن تطبيقها وتعميمها، لمواجهة التحديات التى تواجه المدن سواء على المستوى المحلى أو الدولي، كما شارك فى المناقشات عبر الفيديوكونفرانس عمدة بريستول السابق، وعمدة أثينا.

وأكد محافظ القاهرة، أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من التوسع الرأسي خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة ، وجاري حاليًا عمل مخطط استراتيجي بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، كما تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المدن الذكية حول القاهرة مثل العاصمة الإدارية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا فى توفير المعلومات لاتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرًا لوجود مركز لمعلومات شبكات المرافق تنتشر فروعه فى كافة أنحاء القاهرة لتوفير معلومات وخرائط تفصيلية لشبكات المرافق بالعاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق رضا المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء ، كما تم تنفيذ مراكز خدمات مجمعة في بعض الاماكن لتنفيذ كافة الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن تمويل المشروعات القومية بالقاهرة يتم من خلال الحكومة المركزية مع إشراك القطاع الخاص فى التنفيذ ، حيث تشارك الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى ، كما يتم حاليًا تطبيق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عزبة الأمل بالهجانة.

وأشار د. إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة ، واستثمارها سياحيًا كما حدث فى القلعة والحسين ، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو العمل على استمرار القاهرة مدينة قديمة حديثة مستدامة.