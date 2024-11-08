شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبى إسرائيل بصاروخ باليستى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحوثيون استهدافهم قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل ووسطها تم اعتراض بعضها بينما سقط صاروخ بمنطقة الجليل الغربي.