شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 43508 شهيدا و102684 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43508 شهيدا و102684 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.