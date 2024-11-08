شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة وأمطار بعدة مناطق غدا والصغرى فى القاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت 9 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17.