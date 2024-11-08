شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط العمرانى بأذربيجان: الاستفادة من خبرات مصر بالمنتدى الحضرى الـ13بباكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنار جولييف رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، استعداد بلاده لاستضافة المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 22 مايو 2026 في باكو، وكذلك الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي ستنظم في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري في عاصمة أذربيجان.



وقال أنار جولييف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اليوم الختامي لفعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة - إنه سيتم الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في مجال التنمية العمرانية التي تم تناولها خلال فعاليات المنتدى على مدار 5 أيام.. معربا عن سعادته بزيارة مصر والتعرف على تجربتها العمرانية، مبديا إعجابه بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.



وأشار إلى أهمية مؤتمر "cop 29" في عرض عمل الحكومات وسبل التعاون المشترك في العمل المناخي وعرض أفضل الآليات في تسريع تمويل المناخ وخلق مسارات متعددة القطاعات من أجل صمود المدن، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالات الأممية ومختلف الشركاء، وسوف يتبع ذلك المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول البناء والنقل والصحة والزراعة والتمويل والتركيز على العمل المناخي عبر المستويات المختلفة وخاصة المدن الحضرية، لافتا إلى أهمية الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم 20 نوفمبر الجاري خلال فعاليات مؤتمر باكو والمتعلق بالعمل متعدد المستويات.



وأكد مسؤول التخطيط العمراني بأذربيجان أهمية مبادرة المدن المستدامة "سيرج" التي أصبحت ركيزة أساسية من أجل الصمود لمواجهة التغيرات المناخية في المدن وسيتم عرضها كذلك في فعاليات مؤتمر باكو.