شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية، والتى كان من المقرر لها اليوم، الجمعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لها للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 ، هو:

1- التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية : محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها

4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : . مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5- تعيين مراقب للحسابات.

6- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

7- ما يستجد من الأعمال .

وكان قد فشل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان، والتى كان من المقرر لها، اليوم، الجمعة، 13 سبتمبر الماضى، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لها، وذلك عقب تأجيل العمومية مرتين لتعذر إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية العادية، حيث كان من المقرر انعقادها 5 يوليو الماضى، وتم تأجيلها إلى الجمعة 2 أغسطس 2024، ثم إلى 13 سبتمبر .