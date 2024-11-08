شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: باقات تحفيزية جديدة للترويج للأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بالرؤساء التنفيذيين ومسئولي مجموعة من كبرى شركات الطيران التي تسيير رحلات إلى الوجهات المختلفة بالمقصد السياحي المصري، وذلك في إطار اللقاءات المهنية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آليات التعاون لتشغيل مزيد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما من الأسواق المستهدفة، ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق ذلك والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة.



وزير السياحة يلتقى كبرى شركات الطيران

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركات الطيران على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، كما قاموا باطلاع الوزير على حجم أعمالهم وما حققوه من زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لمواسم شتاء وصيف 2025 لمواجهة زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى التوسع في السوق المصري وجذب مزيد من الأعداد السياحية ذات الإنفاق المرتفع.

كما استعرض شريف فتحي أحد المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية الحالية للوزارة والتي تعمل على تطوير المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة الموجودة في مصر وخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة ودمج بعضها لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي تتميز بها.



لقاء وزير السياحة بشركات طيران في لندن

واستعرض أيضاً ملامح الباقات التحفيزية التي تعتزم الوزارة تقديمها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، للشركات التي ستقوم بتسيير رحلات طيران إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025.

حضر هذه اللقاءات، السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.