شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل فى 7 أيام.. محمد جبران يلتقى سفيرى بلغاريا وسيرلانكا لفتح سوق العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة فيديو ،و"انفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية..انتهى الاسبوع بقرارات من مجلس الوزراء من بينها الموافقة على مشروع قانون العمل "الجديد"، وذلك في إجتماع بحضور وزير العمل محمد جبران ، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان .

وقام وزير العمل محمد جبران بجولة مفاجئة شملت مجلة العمل ،ومركز تدريب الخانكة ،ومديرية عمل القاهرة ،وعقد إجتماعًا مع العاملين بمديرية العمل،وشهد مفاوضة جماعية ناجحة لصالح العاملين بشركة الطيران "فلاي إيجيبت" ..كما إلتقى وزير العمل ، بديوان عام الوزارة ، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج ،للوقوف على أخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم "2025"..و إستقبل وزير العمل، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة وعددِ من المستثمرين السيرلانكيين،لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، كما استقبل وزير العمل، بمقر "الوزارة" سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة.

وخلال الأسبوع شارك وزير العمل في المؤتمر الدولي السابع "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والمنعقد في القاهرة .

كما دعا وزير العمل محمد جبران، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإلتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة عن وزارة العمل الأردنية ،التي تتعلق بتنظيم سوق العمل الأردني..

وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل، في إطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.