شكرا لقرائتكم خبر عن "العاصمة الإدارية" توقع مذكرة مع مدغشقر لبناء عاصمتهم "تاناماسواندرو" والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مذكرة تفاهم مع سكرتارية الدولة للمدينة الجديدة والإسكان بالنيابة عن جمهورية مدغشقر، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة "تاناماسواندرو"؛ أو أي امتداد عمراني في جمهورية مدغشقر، من خلال الاستفادة من خبرة تخطيط وتصميم وبناء وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد محمود أحمد عباس بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وجيرارد أندريأمأنيهسوا بصفته سكرتير الدولة المسئول عن المدن الجديدة والإسكان برئاسة الجمهورية.

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، إن التعاون بين الجانبين يسهم بقدر كبير في توثيق أواصر التعاون بين البلدين، على أساس من الاحترام، والمنفعة المتبادلة؛ وذلك من خلال استفادة "حكومة مدغشقر" من خبرة تخطيط وتصميم وبناء وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية.

قال خالد عباس، إن التعاون سيكون من خلال تطوير البنية التحتية، العلامة التجارية، والتسويق، والترويج للمدينة الجديدة كوجهة استثمارية جذابة، بالإضافة وضع استراتيجيات لإيجاد فرص العمل، واستراتيجيات اجتماعية لانتقال المجتمعات المحلية، والمقيمين في المستقبل من خلال تبادل المعلومات، وتقاسم الخبرات، والمعارف، والتكنولوجيات، مع التركيز بوجه خاص على كيفية التمويل الرئيسي، تسهيل تبادل الخبراء في المجالات ذات الصلة، تسهيل الشراكات فيما بين الشركات الخاصة المصرية، والملغاشية ،

من جانبه، أشاد جيرارد أندريأمأنيهسوا، سكرتير الدولة المسئول عن المدن الجديدة والإسكان بجمهورية مدغشقر، بما شاهده من مشروعات مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة مع توفير أحدث التقنيات في المدينة والتمسك بعناصر الاستدامة وتوفير سبل الراحة للقاطنين بغرض تحقيق جودة الحياة المطلوبة، كما أبدى إعجابه بنموذج إدارة المشروع من خلال شركة تدار تحت قانون الاستثمار مع عدم تحمل الدولة أي تكاليف مقابل إنشاء مدينة متكاملة وأكد أنه نموذج يجب أن يحتذى به.