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23 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالى القطاع

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 01:58 م

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي طيرحرفا والمنصوري في جنوب لبنان وغارة إسرائيلية على محيط بلدة الجبين في جنوب لبنان.

 

كما أكدت مصادر طبية فلسطينية سقوط 23 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالى القطاع.

 

على جانب آخر، أعلن حزب الله استهدافهم تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة مسكاف عام برشقة صاروخية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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