شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي طيرحرفا والمنصوري في جنوب لبنان وغارة إسرائيلية على محيط بلدة الجبين في جنوب لبنان.

كما أكدت مصادر طبية فلسطينية سقوط 23 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالى القطاع.

على جانب آخر، أعلن حزب الله استهدافهم تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة مسكاف عام برشقة صاروخية.