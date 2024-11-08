شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع إسكان تحيا مصر.. تحويل مليون متر مربع من مقلب قمامة إلى أبراج سكنية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة كفر الشيخ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة في المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان لتلبية احتياجات الشباب في توفير حياة كريمة، ومن بين هذه المشروعات أكبر تجمع سكني غرب مدينة كفر الشيخ والمعروف باسم "مشروع إسكان تحيا مصر"، فقد كان تلال من القمامة.

فلم يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه المنطقة المكدسة بالقمامة والنفايات منذ عشرات السنين إلى مدينة سكنية ذات طبيعة معمارية جميلة، لكن هذا ما حدث بالفعل في مدينة كفر الشيخ، وتحولت تلال القمامة إلى أبراج سكنية متميزة، ليصبح الحلم واقعًا شاهدًا على إنجازات الحكومة في مرفق الإسكان.

هذا المشروع السكني العملاق، تفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، بدأ في عام 2018 م، في عهد المحافظ الأسبق اللواء السيد نصر، تحويل مقلب القمامة الذي كان يحوى النفايات والقمامة بصورة كبيرة إلى مشروع سكني.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من رفع نحو مليون و250 ألف متر مربع من القمامة والمخلفات المتراكمة في هذا المكان منذ عشرات السنين، حتى تم تسليم الأرض بلا أي مخلفات إلى مديرية الإسكان لإنشاء العمارات السكنية عليها والبدء في تنفيذ هذا المشروع بعد إجراء الرفع المساحي للمكان وإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة به.

وفي 6 أكتوبر 2021 سلم محافظ كفر الشيخ السابق، اللواء جمال نور الدين 115 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي الذين تقدموا للحصول على الوحدة السكنية منذ عام 2005 حتى 2012، وكذلك المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية فى الإعلان الثامن وسيتم تسليم بقية الوحدات السكنية تباعاً.



جانب من العمارات السكنية