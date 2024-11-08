شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين الصناعة لتلبية مشروعات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سيد إسماعيل مشروعات الصرف الصحي، مركز الطود بمحافظة الأقصر ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر IRSUE، بحضور بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة اوساينو جوين، وممثلى وحدة إدارة المشروعات PMU وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والاستشاريين وشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل جولته بمركز الطود، بزيارة محطة الرفع الرئيسية بقرية العديسات بحري والجاري تنفيذها بواسطة شركة العبد للمقاولات، والتي وصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بها الي 52%، وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 64%، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد والذي وصل نسبة إنجازه إلى 39%، واستعرض استشاري المشروع، مكونات المحطة ومراحل التنفيذ مؤكدا استيعاب التصرفات المستقبلية لتوابع القري المقرر لها مد خدمات الصرف الصحي بالتجمع القروي نطاق محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدبابية.

كما تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له بمركز اسنا، محطة الرفع الرئيسية بقرية الشغب والجاري تنفيذها بواسطة شركة الشريف للمقاولات، والتي وصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بها الي 54%، وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها الي 76%، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد والذي وصل نسبة إنجازه إلى 90%، واكد مقاول تنفيذ الأعمال على حجم الدعم الذي تقوم به وزارة الإسكان ووحدة إدارة المشروعات لنجاح تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات لخدمة أهالي صعيد مصر بصفة عامة، وأهالي قرية الشغب بصفة خاصة.

كما ناقش اسماعيل وأعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي موقف تنفيذ المشروعات والتقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الاعمال، واكد أهمية الحفاظ علي جودة التنفيذ والالتزام بإجراءات السلامة والصحة والمهنية أثناء مراحل التنفيذ.

وخلال الزيارة أشار سيد إسماعيل، إلى أهمية توطين الصناعة لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المهمات والمكونات الكهروميكانيكية المختلفة، كما استعرض مجهودات الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتشجيع الشركات والمصانع العالمية على التواجد في مصر، كما أكد ان ملف التصنيع المحلي هو ملف دولة تعمل عليه كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.

واجتمع سيد إسماعيل، بأهالي قريتي الشغب والمعلة الذين أبدوا اهتمامهم بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها والتي من شأنها رفع التلوث ورفع مستوي المعيشة املين بمد خدمات الصرف الصحي لجميع القري والتوابع المجاورة، كما اكد نائب الوزير أهمية تعظيم دور المرأة من خلال لجان مشاركة المرأة وتقديم كل الدعم للنهوض بالمستوي الثقافي ونشر الوعي المجتمعي.

واشاد ممثلو بنك التنمية الأفريقي بدور المرأة في البرنامج وتأثيرها علي رفع الوعي لدي سكان المناطق الريفية محل الخدمة.

واختتم الوفد الزيارة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدبابية بطاقة تصميمية 14 الف م3/يوم الجارى تنفيذها من خلال شركة العبد للمقاولات وخط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالتجمع القروي المكون من قري (العديسات قبلي - العديسات بحري – الدبابية – المعلة - الشغب) والجارى تنفيذه من خلال شركة إبراهيم خليفة للمقاولات، حيث استعرض ممثلو الشركات التنفيذية نسبة التنفيذ الحالية لمحطة المعالجة حيث وصلت نسبة الاعمال المدنية إلى حوالي 48% وخط السيب النهائي وصل إلى حوالي 99%، ومن المخطط تنفيذ الاعمال بالمحطة بنهاية عام 2025.