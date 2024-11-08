شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوبى أفريقى تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، وقد تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية.

وأشاد الوزيران بمستوى التنسيق والتشاور القائم بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما لعقد جولة مشاورات سياسية بين الجانبين في أقرب فرصة لتناول القضايا والموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لاستشراف الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة، وتشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

كما أكد الوزيران على تطلعهما لتفعيل التعاون بين الهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار وغرف التجارة من أجل تيسير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي.