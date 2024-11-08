شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دولى يزور مشروع باديا فى أكتوبر الجديدة أول مدينة ذكية مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم استقبال أحد الوفود الدولية المشاركة في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، وذلك بمشروع "باديا - واحة أكتوبر" الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري في مدينة أكتوبر الجديدة.

واستمع الوفد لشرح تفصيلي من مسئولى بالم هيلز حول مكونات المشروع، والمعايير المختلفة التي تم مراعاتها لتكون مدينة "باديا" أحدث مدينة مستدامة في مصر، وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة، كما تم الرد على مختلف استفساراتهم.



وفد دولي يستمع لشرح حول مدينة باديا

وأشاد أعضاء الوفد الدولي المشاركون في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، خلال الزيارة الميدانية بما حققته الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معربين عن تطلعهم للتعاون المشترك مع الدولة المصرية للاستفادة من تلك التجربة الرائدة والمتميزة، ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات.



وفد دولي يزور مدينة باديا

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف إطلاع الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى الحضري العالمي من مختلف أنحاء العالم على التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المختلفة، وإبراز قدرة الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات، مما يفتح آفاقاً وأسواقاً جديدة لتصدير التجربة العمرانية المصرية الرائدة.



عمارات بمدينة باديا

من جهته قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إن نجاح مدينة "باديا" يعكس القوة الكامنة في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم في سرعة تنمية المدينة، وأن الدولة نجحت في جذب كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم في مثل هذه المشروعات بفضل ما تم إنجازه من بنية أساسية متميزة، إضافةً إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً أن حجم تلك الشراكات ما كان ليتحقق لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.