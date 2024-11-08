شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة والأمومة: ورش عمل للتدريب على تنفيذ مبادرة دوىّ والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشتى عمل بمحافظة أسوان خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، بهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفولة بالمحافظة، والتدريب على اليات تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتاة "دوىّ" تزامناً مع احتفالات المجلس بأعيادة الطفولة خلال شهر نوفمبر الحالي.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس قام بتنفيذ ورشة عمل تدريبية بعنوان "آليات تنفيذ مبادرة دوى" فى إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوىّ" والمنفذة تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، وذلك خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024، بالتعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وتأتى هذه الورشة ضمن الأنشطة التي يقوم بها المجلس، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضافت سحر السنباطي أنه شارك فى ورشة العمل ممثلون عن وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية إدارة دوائر الحكي وجلسات المسرح التفاعلي والحوار بين الأجيال بالإضافة إلى التعلم الرقمي وأندية المشاهدة.

ونوهت سحر السنباطي بأن مبادرة (دوىّ) مبادرة وطنية تستهدف الفتيات والفتيان على حد سواء، كما تساهم في توفير الفرص لهم للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وذلك تحقيقا للمساواة.

كما قام المجلس أيضا بتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووكالة الأمم المتحدة للهجرة لتعزيز قدرات أعضاء العاملين بمنظومة حماية الطفل الوطنية وأعضاء وحدات حماية الطفولة بمحافظات ( أسوان ، الأقصر ، قنا ، سوهاج ) على قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الفترة من 5 الى 7 نوفمبر 2024.

وقالت سحر السنباطي إنه شارك الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أشادت خلال كلمتها بالتعاون المستمر بين اللجنة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذى ساهم في عقد عدة ورشة عمل تستهدف تطوير منظومة حماية الطفل الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن الورشة تناولت التعريف بمهام المجلس القومي للطفولة والأمومة الحالية في ضوء القرار رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تشكيله ودور واختصاصات منظومة حماية الطفل الوطنية ومسئوليات لجان حماية الطفولة العامة والفرعية في مجال حماية الطفل ، وتقديم الحماية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتتبع إدارة الحالة المعمول بها مع جميع الحالات من خلال مجموعة من الخطوات والتدخلات وكيفية التنسيق بين الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدات حماية الطفل على مستوى الجمهورية والنيابة العامة.

شارك في ورشة العمل الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، والأستاذ. إسلام محمد المحامي بوحدة الدعم القانوني ، كما شارك الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ممثلاً عن وزارة التضامن الإجتماعى.

وفى سياق متصل قام وفد المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطى بزيارة إحدى المؤسسات بمحافظة أسوان بهدف التعاون والتنسيق مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص أنشطة تنمية الطفولة والتربية الإيجابية بناء على دعوة من المؤسسة.