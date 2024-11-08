حديقة الأندلس تعود للحياة.. اعرف أهم التفاصيل عنها

افتتحت محافظة القاهرة حديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، بعد تنفيذ أعمال تطوير شامله لها، ويرصد ”الخليج 365”، فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بمشروع تطويرها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012