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شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الأندلس تعود للحياة.. اعرف أهم التفاصيل عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 08 نوفمبر 2024 09:00 ص
افتتحت محافظة القاهرة حديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، بعد تنفيذ أعمال تطوير شامله لها، ويرصد ”الخليج 365”، فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بمشروع تطويرها.
- تعد حديقة الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.
- الحديقة جزء رئيسي من ذاكرة العاصمة.
- تتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م٢ .
- تم تطوير الحديقة من خلال شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت اشراف وزارة الأثار وبتمويل من مديرية الاسكان بالمحافظة .
- أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية .
- تم إصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط .
- تم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها .
- ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة .
- تم ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة .
- تم إزالة كل ما يعوق رؤية نهر النيل .
- إضاءة الحديقة بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
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