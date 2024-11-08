شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أراضى بيت الوطن للعاملين بالخارج بالعبور و15 مايو 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور، والمرحلة التاسعة بمدينة 15 مايو، للعاملين بالخارج، يوم الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بعدد 9 قطع أراض بالحي الترفيهي، جنوب دار مصر بالمدينة، بلوك 25024، يوم الأحد 17 نوفمبر، وبلوك 25031، يوم الإثنين 18 نوفمبر، وتم تخصيص يومي 20 و21 نوفمبر، للذين تخلفوا عن الاستلام.

من جهته قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بعدد 55 قطعة أرض بمنطقة الـ115 بالمدينة، القطع من 1 : 8، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 38 : 42، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 43 : 54، يوم الأحد 24/11/2024، والقطع من 30 : 37 والقطعة 55، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 9 : 13، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 26 : 29، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 14 : 25، يوم الأحد 8/12/2024، وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

ويتم الحضور شخصياً للاستلام أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.