شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يرتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3800 جنيه الآن مقابل 3790 جنيها، وذلك عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب لمستويات 2695 دولاراً.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس ليعوض جزء كبيرة من خسائره السابقة وذلك بعد تصريحات لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في المؤتمر الصحفي عقب قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات أمس بنسبة 1.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2710 دولار للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند المستوى 2662 دولار للأونصة ليتداول الذهب العالمي حالياً عند المستوى 2702 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التعافي في أسعار الذهب العالمي بعد ان شهد انخفاض حاد خلال تداولات الأربعاء بنسبة 3% ليفقد الذهب أكثر من 80 دولار بعد صدور نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أظهرت فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة.

البنك الفيدرالي الأمريكي قرر أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.75% بعد ان كانت بنسبة 5%، وهو القرار الذي كان متوقعًا بشكل كبير في الأسواق المالية، ولم يتأثر الذهب بقرار البنك ولكن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب.

فقد أشار باول أن قرارات البنك الفيدرالي القادمة لن تتأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن البنك لن يتكهن بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب، وأن البنك يتعامل فقط مع التغيرات في البيانات الاقتصادية ومحاولة تحقيق أهدافه.

كما أشار رئيس البنك الفيدرالي أن بقاء التضخم قوي لن يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ولكن في حال تراجع قطاع العمالة بشكل حاد فسيتدخل البنك الفيدرالي في هذا الوقت بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى أوضح جيروم باول أنه قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة عندما يصل البنك الفيدرالي بأسعار الفائدة إلى مستوى محايد أو بالقرب منه، وهو أمر لم يصل له البنك بعد، وفق تحليل جولد بيليون.



وقد فسرت الأسواق المالية هذه التصريحات بأن البنك الفيدرالي مستمرة في مسار خفض الفائدة دون تغيير ودون تأثير من نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز الحزب الجمهوري، وأن قرارات البنك ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تدعم حالياً استمرار خفض الفائدة.

وكان لهذه التصريحات تأثير إيجابي على أداء الذهب ليستكمل التعافي الذي بدأه منذ بداية جلسة أمس في محاولة لتعويض الخسائر التي سجلها يوم الأربعاء.

من جهة أخرى استجاب سعر الذهب في مصر لتحركات سعر الذهب العالمي اليوم، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى عند 3805 جنيهات للجرام بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 3765 جنيه للجرام.