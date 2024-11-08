شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة القطارات السريع تحقق التنمية وتدعم الاقتصاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة النقل لاستقبال عدد جديد من القطارات السريعة، والتى يتم تصنيعها لصالح الوزارة بمصانع شركة سيمنز الألمانية، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن شبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر.

القطارات تصل سرعتها التصميمية لـ 250 كم / الساعة للقطارات فائقة السرعة

القطارات الإقليمية تصل سرعتها التصميمية لـ160 كم .

تضم الشبكة جرارات للبضائع تصل سرعتها 120 كم.

تسلمت وزارة النقل القطار الديزيرو الأول .

تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريع (فيلارو) .

جاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط.

الانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة .

جاري تصنيع 7 قطارات أخرى من إجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط الأول.

تم الإنتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع .

يضم الخط الأول للقطار الكهربائي السريع 21 محطة

بإجمالي طول شبكة القطار الكهربائي السريع 2000 كيلو متر .

تعد شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية واحدة من أكبر المشروعات التي تنفذها شركة سيمنز العالمية.

يبدأ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، من العين السخنة حتى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين.

هناك مفاوضات جارية مع سكك حديد ألمانيا للتعاون في إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع.

الخط الثاني يمتد من 6 اكتوبر / الأقصر/أسوان / أبو سمبل بطول 1100 كم .

الخط الثالث: قنا – الغردقة – سفاجا بطول 175 كم بالإضافة إلى 65 كم لمداخل الورش ووصلات للموانئ الجافة وسكك التخزين .

يبلغ اجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة.

إجمالي عدد الورش الرئيسية 2 ورشة و6 ورش عمرة خفيفة .

يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطار .

عدد القطارات الإقليمية 94 قطار .

يبلغ عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرار.