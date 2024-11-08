شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يطالبون بفتح أسواق خارجية جديدة امام العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب فتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، ايد غالبية القراء مطالب فتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية.

وأيد 86% من القراء مطالب فتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، بينما عارض 14% من القراء مطالب فتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية.