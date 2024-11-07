شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات: مطار برج العرب بعد التطوير سيستقبل 6 ملايين راكب سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس أحمد السيد، رئيس قطاع الهندسة المدنية بالشركة المصرية للمطارات، أن أعمال التطوير والتوسعات الجديدة بمطار برج العرب الدولى بمحافظة الإسكندرية، يتواكب تماماً مع التوجهات العالمية لمراعاة الأبعاد البيئية لحركة الملاحة الجوية، مشيرا إلى أن مطار برج العرب يعتبر أول مطار مصري صديق للبيئة عقب الإنتهاء من التجديدات الجارية، وافتتاح مبنى الركاب الجديد، حيث تعتمد التجديدات على مراعاة البعد البيئي، من خلال تقليل الإنبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء النظيفة بالإعتماد على الطاقة الشمسية واستخدام نظام التكييف VRV لترشيد الطاقة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.

واضاف السيد خلال الافتتاح التجريبي بحضور الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، إن أعمال التطوير بمطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، تهدف لتنفيذ رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للإرتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الإستيعابية، تماشيا مع مخططات التنمية واستهداف مضاعفة أعداد السائحين القادمين لمصر من مختلف دول وجنسيات العالم.

ويضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا، ومن المنتظر أن تزداد حركة التشغيل المتوقعة للمطار خلال الفترة القادمة بعد تشغيل مبني الركاب الجديد، والذي من المقرر أن تصل طاقته الإستيعابية إلى 4 ملايين و800 ألف راكب سنويًا، على أن تصل الطاقة الإستيعابية الكلية لمطار برج العرب الدولي إلى 6 ملايين راكب سنويًا.