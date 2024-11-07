شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع السيد Jean-Claude Gakosso وزير خارجية جمهورية الكونغو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلًا عن التنسيق والتشاور حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل الوزير عبد العاطى الاتصال بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس "دينيس ساسو نجيسو"، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين. وأشار إلى حرص مصر على تعزيز علاقات الثنائية وتطوير أطر التنسيق القائمة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين، معربًا عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو فى تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022-2026 والتى تشمل عدة قطاعات وفى مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بين الوزيرين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تحقيق التوافق وتوحيد الصف الأفريقي. واتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية.