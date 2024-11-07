شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لأول مرة إنشاء جراج متعدد الطوابق بميدان رمسيس لحل أزمات التكدس والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من ميدان رمسيس، رصد من خلاله مشروع تطوير الميدان فى مرحلته الأولى، والذى يشمل إنشاء موقف متعدد الطوابق بميدان رمسيس لحل أزمات التكدس والاختناق المرورى، كما يشمل مشروع التطوير إنشاء مطلع لكوبرى أكتوبر.

ويجرى الان استكمال إنشاء مجمع المواقف متعدد الطوابق بأرض الصوامع وموقف القللى القديم، بالإضافة إلى إزالة عقارين، وسيتم ازالة عقار هندسة السكة الحديد الملاصق لكوبرى أكتوبر فى المراحل الأخيرة، كما تم إزالة سويقة السبتية القديمة بالقرب من كوبرى الليمون، وذلك لإنشاء مطلع للربط مع كوبرى 6 أكتوبر.

ورصد الخليج 365 اعمال إنشاء مجمع المواقف الجارى تنفيذه من خلال الشركة الوطنية للطرق، وتم ازالة مدرسة الازبكية التى كانت تقع أمام قسم شرطة الأزبكية بالقرب من المجمع الجديد للمواقف لاستكمال بناء المجمع على كامل المساحة التى تم إخلائها، وتم الانتهاء من إنشاء الاساسات والطابق الأرضى.

ويعتبر ميدان رمسيس أقدم محطة تبادلية كبيرة يضم الكثير من وسائل النقل اقدمها قطارات السكة الحديد، ومحطة المترو وفيها يلتقى الخط الأول بالخط الثانى، وموقف الأقاليم، ومواقف مناطق القاهرة، ومع زيادة الكثافات يزداد الزحام خاصة وقت الذروة، وهو ما جعل محطة مصر دائما مزدحمة، فلجأت وزارة النقل لإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، لتقليل الكثافات بالمحطة ومن المقرر أن تعمل المحطة خلال أيام وستكون بداية ونهاية خطوط الصعيد.

ولجأت الدولة لإنشاء مجمع مواقف متعدد الطوابق لتنظيم حركة المواصلات داخل الميدان، وتنفذه الشركة الوطنية للطرق، و يشمل إقامة مواقف للسيارات والحافلات، وكذا أماكن للأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء، ويتم تنفيذه على أرض الصوامع فى الجهة المقابلة لمحطة مصر بجوار كوبرى الليمون مكان موقف القللى، والذى تم نقله مؤقتا إلى ساحة محطة مصر.