شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات والان مع تفاصيل الخبر

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات للعام البحثى 2024-2025 بعنوان " الاستراتيجية المقترحة لتطوير الدبابات فى القوات المسلحة فى ضوء التطور التكنولوجى العالمى والدروس المستفادة من استخدام الدبابات فى الحروب الحديثة " وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أركان حرب إيهاب لطفى مدير المدرعات قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على الارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى جهد إدارة المدرعات لرصد وتحليل التطور المستمر للدبابات ودراسة وتحليل الحروب المعاصرة لتطوير وتحديث الدبابات الموجودة بالقوات المسلحة.

وشارك فى إعداد البحث عدد من قادة وضباط المدرعات، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لمواكبة التطور التكنولوجى فى المدرعات وأسلوب عملها.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما توصل إليه البحث واتباع الأسس العلمية فى تناول كافة الأركان الخاصة بموضوع البحث وأوصاهم بمواصلة الإطلاع والاستفادة من التطور المستمر فى مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة عدد من الدبابات والمعدات والمركبات المدرعة واسلوب العمل عليها بواسطة الأطقم الفنية بعد تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة، وكذا تفقد بعض مراحل تدريب الضباط والصف والجنود على اكتساب المهارات الفنية والقتالية اللازمة باستخدام مقلدات رماية المدرعات والتى عكست الاستعداد القتالى والجاهزية العالية لرجال المدرعات.