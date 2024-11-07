شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: نترك وراءنا أفضل اقتصاد فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إننا نترك وراءنا أفضل اقتصاد في العالم"، وذلك خلال كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كامالا هاريس بذلت كل ما تستطيع وأظهرت قوة كبيرة، وسأضمن انتقالا سلميا للسلطة.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أنه هنأ الرئيس المنتخب دونالد ترمب وأكد له أن إدارته ستضمن انتقالا سلميا للسلطة، متقبلا الخيار الذى اتخذته البلاد في هذه الانتخابات.