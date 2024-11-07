شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق مصر حلوان.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

بداية من بعد منتصف لية أمس وبداية اليوم الخميس ولمدة 45 يوما، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة بالتزامن مع تنفيذ أعمال مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى فى الاتجاه القادم من ميدان أثر النبى باتجاه مناطق دار السلام حيث تستلزم الأعمال غلق أحد اتجاهى الحركة بطريق مصر حلوان الزراعى (أسفل الطريق الدائرى) مع تحويل حركة المرور فى الاتجاه الأخر ليعمل بنظام الاتجاهين.

ويكون الغلق كليا للاتجاه القادم من مناطق دار السلام اتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للاتجاه الآخر (القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش) ليعمل بنظام الاتجاهين.



ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.