شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نسعى لتكرار تجربة دمياط "مدن خالية من العنف ضد النساء" والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم في جلسة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة ( Un Woman ) تحت عنوان "شركات استراتيجية في الدول العربية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة" ضمن فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورتة الثانية عشر بالقاهرة .

وخلال الجلسة عرضت وزيرة التنمية المحلية جهودها السابقة خلال توليها منصبي محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة فيما يخص انشاء " مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء" والتجربة الناجحة التي تم تنفيذها بالمدينة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من الأمم المتحدة .

وقالت الدكتورة منال عوض أنه تم اختيار مدينة عزبة البرج لوجود عدد كبير من سكانها يعملون في مهنة الصيد وتتمتع المرأة بدور مهم وحيوي في أسرتها ، وأضافت أن هذا المشروع يخدم المرأة والأطفال وتم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ، ويتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال ومنطقة للقراءة ، بهدف إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يحقق رؤية الدولة والقيادة السياسية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة من خلال تنفيذ خطة لتعليم وتدريب السيدات على الحرف المختلفة بالإضافة إلى خلق آفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن من خلال توفير تدريب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الي التعاون مع منظمة العمل الدولية لتوفير التدريب من أجل التشغيل لهؤلاء السيدات بالمدنية وبما يضمن الاستدامة حيث وصل عدد المستفيدات حوالي 2000 سيدة .

وأشارت الدكتورة منال عوض، ان المشروع تم تنفيذه طبقاً لأعلى المعايير وذلك لإنشاء منطقة متكاملة تهدف إلى خدمة السيدات بمدينة عزبة البرج و المحافظة بأكملها ، مشيرة الي ان هذا المشروع حصل علي جائزة من منظمة اليونسكو ضمن مبادرة مدن التعلم كأفضل مشروع علي مستوي العالم إلي جانب ١٠ مشروعات أخري في عدد من المجالات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة الي فتح مجالات للتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتكرار هذا المشروع في محافظات أخري بما يساهم في تمكين المرأة في كافة المجالات .



